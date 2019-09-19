«Эти 3,5 года перевел бы на Синицу»: Глава Росгвардии Золотов потребовал условного срока для Павла Устинова
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову, осужденному за «вывих плеча» бойцу его ведомства, следовало назначить условный срок. Приговор блогеру Владиславу Синице за реплай в твиттере оказался слишком мягким, пожаловался он.
«Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Ему дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!», — заявил директор Росгвардии ТАСС.
При этом сестра Устинова Юлия и адвокаты актера настаивают на оправдательном приговоре. Максимальное наказание по статье о возбуждении ненависти, во вмененной Синице части, составляет 6 лет лишения свободы (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Именно этот срок для него просило гособвинение, однако судья Пресненского суда Москвы Екатерина Кириченко приговорила его к 5 годам колонии.
В конце июля Синица ответил в твиттере на публикацию о жестких задержаниях на митинге 27 июля следующим твитом: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».
Сотрудники Росгвардии в суде говорили, что после того как увидели скрины твита на «Пикабу», стали опасаться за безопасность дочерей. При этом защита называла лингвистическую экспертизу по делу несостоятельной: признаки экстремизма в твите обнаружили людьми без профильного образования — учитель математики и переводчик.
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