Пермская актриса рассказала об угрозе увольнением за речь о Павле Устинове со сцены

Актриса пермского «Театра-театра» Дарья Егорова заявила, что ей угрожали увольнением из-за произнесенной со сцены речи в поддержку актера Павла Устинова. Руководитель театра после заверил журналистов, что увольнять девушку не будут.

«Вчера у нас в театре была премьера, открытие сезона. Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал. И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня:

"Кто ты такая, что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник".

Никто из актеров меня не поддержал», — написала она в фейсбуке.

По словам Егоровой, после этого ее вызвал к себе художественный руководитель театра Борис Мильграм. Он сообщил, что актрису выводят из спектакля и впоследствии она будет уволена.

Получить комментарий самого Мильграма «Новой газете» не удалось: в его приемной заявили, что он на занятиях. В беседе с корреспондентом «АиФ — Пермь» худрук «Театра-театра» заявил, что считает поведение Дарьи Егоровой некорректным, поскольку, на его взгляд, в момент ее выступления спектакль все еще продолжался, при этом увольнять ее не будут.

«Спектакль идет до тех пор, пока в зале есть зрители, а на сцене актёры, пока не смолкают аплодисменты. Актриса же высказалась во время премьеры, даже не предупредив меня, режиссера, других актеров. Она говорила от лица всех. Это неправильно, это вопиющее нарушение художественного процесса», — заявил он.

При этом сам Мильграм — также публично поддержал Павла Устинова, записав видеообращение. На опубликованной в инстаграме записи художественный руководитель пермского театра говорит, что совершенно не понимает, по какому принципу Устинова выбрали из общего потока людей. «Я видел, как его скрутили, арестовали, еще и избили. Я пребываю в невероятном шоке», — говорит Мильграм на видео.

Акции в поддержку Павла Устинова уже несколько дней проходят в Москве и других городах России. В них активно участвуют актеры — коллеги Павла. Запущенную актером Александром Палем петицию с требованием пересмотреть приговор подписали более 130 тысяч человек.

Устинов — один из фигурантов так называемого «московского дела». 16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за «применение насилия к сотруднику Росгавардии» на протестной акции 3 августа. На видео задержания Устинова видно, что он при задержании не оказывал никакого сопротивления. Более того, из видео непонятно, был ли он вообще участником протестной акции.