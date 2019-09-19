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Замглавы департамента Минкульта по охране культурного наследия задержали по делу о хищении 20 миллионов рублей

Политика

 

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента госохраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова по обвинению в хищении 20 миллионов рублей при исполнении госконтрактов. Об этом «Новой» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

После ухода из Минкульта Цветнов возглавил центр культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой». «Ранее я таких вещей не совершал, а из Министерства культуры я уволился полтора года назад», — заявил он в суде (цитата по ТАСС). Суть обвинений не уточняется.

Также по делу были задержаны действующий заместитель главы этого департамента Павел Масолов и двое их предполагаемых соучастников-предпринимателей. Всем им СК уже предъявил обвинение в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). У Цветнова при обысках изъяли 25 миллионов рублей и дорогостоящие украшения, которые «им не могли быть приобретены на законные доходы», — заявил следователь на заседании.

Теги:
аресты, хищения, минкульт, басманный суд, суды, va

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