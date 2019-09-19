Рэпер Оксимирон устроил чтения в поддержку фигурантов «дела 212». Участникам дают «сроки» за цитаты из мировой классики

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) устроил на своем YouTube канале литературные чтения «Сядь за текст», участникам которых судья выносила «сроки» за декламацию отрывков из мировой классической литературы. Помимо самого артиста, в перфомансе приняли участие актеры Александр Петров, Александр Горчилин и другие.

Акцию, о которой он объявил накануне, музыкант посвятил фигурантам «дела 212». Он решил представить, что было бы, если классиков мировой литературы судили по законам Российской Федерации. Перформанс он открыл монологом Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума». Актеры также читали пушкинскую оду «Вольность», отрывки из Махатмы Ганди, Дениса Фонвизина, Вольтера и других.

Обновление После трансляции музыкант предложил подписчикам c помощью специального сайта публиковать в соцсетях цитаты классиков, которые суд мог бы «посчитать крамольными».

300 бесплатных мест на чтения закончились уже через час после открытия регистрации. Согласно сообщению рэпера, в организации приняла участие команда Roho Team, работавшая над клипами рэперов из агентства Booking Machine, откуда Оксимирон вышел в конце августа.

В Москве у здания администрации президента также проходят одиночные пикеты в поддержку попавших под уголовное преследование участников акций протеста. С плакатом «Свободу всем» вышли актеры Варвара Шмыкова и Филипп Горенштейн. Накануне в пикетировании также принимали участие Александр Паль, Никита Кукушкин, Александра Бортич, режиссер Александр Молочников и другие.