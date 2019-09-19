В Мосгордуме будет фракция «Единой России». Депутаты разрешили объединяться самовыдвиженцам

В московском парламенте будет образована фракция «Единой России» несмотря на то, что все представители партии власти выдвигались на выборы как самовыдвиженцы. Необходимые для этого поправки одобрили 24 депутата. Согласно регламенту Мосгордумы, ранее ее могли создать только кандидаты от избирательных объединений.

Депутат Степан Орлов, бывший руководитель фракции единороссов в предыдущем созыве, выступил за принятие поправок, нужных для образования фракции. Против выступили депутаты Елена Шувалова, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Екатерина Янгалычева и другие представители КПРФ и «Яблока».

«Сейчас происходит эксгумация трупа, – заявил депутат от КПРФ Олег Шереметьев. – В сознании граждан “Единая Россия” скончалась. Ей больше не доверяют. Если бы депутаты честно выдвигались от партии, большинства [у “Единой России” в МГД] бы не было. Неизвестно, вообще прошли бы они в Мосгордуму».

Депутат-самодвиженец и член партии власти Александр Семенников возразил, что фракция не прекратила свое существование с истечением срока предыдущего созыва Мосгордумы: «Если заниматься юридическим пинг-понгом, мы даже без этих поправок можем образовать фракцию “Единая Россия”».

«Я не скрывал свою партийную принадлежность, – заявил Семенников. –

В бюллетене, чтобы избиратель не ошибся, тоже была указана “Единая Россия” дважды».

В ответ на выступление Шереметьева о смерти “Единой России” он заявил: «Забавно это слышать от представителя КПРФ. <...> Слушайте, коммунисты, коллеги, вам же открыто отдали свои голосы несистемщики, представители несистемной оппозиции – “Мы отдадим свои голоса хоть черту, хоть богу, хоть коммунистам, только не единороссам”».