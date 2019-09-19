Гендиректор Group-IB Илья Сачков и другие представители IT-индустрии поддержали Котова и фигурантов «дела 212»

Гендиректор работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков, сооснователь платежного сервиса Qiwi Борис Ким и другие представители IT-индустрии подписали открытое письмо в поддержку осужденного по «дадинской статье» программиста Константина Котова и фигурантов «дела 212» из-за протестных акций в Москве.

«Мы считаем, что для нас тоже настало время реагировать и проявить профессиональную солидарность — если мы не хотим, чтобы все уехали; если мы хотим, чтобы у России было будущее;

если мы хотим, чтобы вернулись специалисты, которые уже успели уехать, потому что в нашей стране они не чувствовали себя в безопасности и опасались за свой бизнес», — говорится в обращении.

Накануне из-под стражи освободили другого программиста, проходившего по «делу 212», IT-инженера «Сбербанк-Технологий» Айдара Губайдулина, материалы по его делу суд вернул в прокуратуру. После общественного резонанса Генпрокуратура также потребовала отпустить из СИЗО под подписку осужденного актера Павла Устинова.

Приговор за неоднократное нарушение законодательства о митингах Константину Котову, задержанному на акции 10 августа, вынесли 5 сентября. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима. Его защитники ранее подали апелляцию, а 19 сентября, как рассказал «Новой» адвокат Алексей Липцер, они — по аналогии со случаем Устинова — потребовали освободить Котова из-под стражи до этого заседания. Ранее эту меру суд одобрял только для Алексея Навального по делу «Кировлеса».

Ранее представители IT-индустрии также запускали открытое письмо на платформе по совместной разработке программ GitHub, а «Новая» публиковала обращение юристов-государственников к главе Конституционного суда по делу Котова. Солидарность с оказавшимися под уголовным преследованием участниками московских протестов проявили священники, ученые и учителя, врачи, представители книжной индустрии и благотворительных фондов, актеры и сотрудники театров.

19 сентября свои открытые письма также опубликовали «Профсоюз журналистов», российские художники и кураторы, кинематографисты. Число подписей под петицией в поддержку Павла Устинова за несколько суток превысило 130 тысяч, а петиция «Новой газеты» с требованием прекратить «дело 212» уже набрала почти 200 тысяч.