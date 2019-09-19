«В экстремизме обвиняют всю Ингушетию»: глава Совета тейпов о делах участников протестов в республике

Исполняющий обязанности председателя Совета тейпов Ингушетии Мурад Беков уверен, что участников митингов против соглашения об изменении административных границ с Чечней преследуют по политическим мотивам и указу местных властей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сахаровском центре в Москве.

По его словам, правоохранительные органы отказываются реагировать на обращения членов Совета и адвокатов о многочисленных нарушениях при расследовании дел участников митингов в Магасе. «Новый глава республики [Махмуд-Али] Калиматов не хочет об этом разговаривать и даже слушать — говорит, что у него нет полномочий. А посадить стольких человек у него полномочия почему-то были», — отмечает Беков.

Он добавляет, что власти также оказывают давление на Совет тейпов и стремятся помешать его собранием. Беков подчеркивает, что активисты и правозащитники не перестанут бороться за свободу своего народа, а также за освобождение арестованных лидеров протеста и главу Совета тейпов Малсага Ужахова, на которого заведено уже два уголовных дела.

«Если обвиняют в экстремизме Ужахова, то обвиняют в этом и Совет тейпов, а значит, и всю Ингушетию», — заявляет Беков.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант подчеркивает, что по делам из-за протестов в Ингушетии привлекается уже более 30 человек, но формулировка обвинений «пониманию не поддается». По его словам, власти при расследовании совершают грубые нарушения, а также пытаются психологически и физически сломить и ослабить фигурантов дела и их близких.

Жены арестованных лидеров протестов Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева рассказали, что следователи отказывают им в свиданиях с супругами. Они утверждают, что часто на их обращения даже не отвечают, а в прокуратуре помогать отказываются, заявляя, что не имеют отношения к подобным вопросам.

Ранее на 13 бывших полицейских республики завели дело о неисполнении приказа (ст. 286.1 УК) из-за отказа разгонять участников мартовского митинга. Адвокат Калой Ахильгов отмечает, что письменного указания силовики не получали, однако позже такие документы появились в деле задним числом.

Ахильгов также сообщает, что пятеро обвиняемых в нападении на полицейских активистов признали свою вину и попросили о суде в особом порядке. При этом прокуратура считает, что суды республики могут не справиться с вынесением решения, а это может привести к новым акциям протеста, считает адвокат.

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Напомним, осенью прошлого года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения, по делу о массовых беспорядках проходят более 30 человек.

Лидеров протеста Малсага Ужахова, Ахмета Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева обвиняют в организации беспорядков. Против Ужахова в июне возбудили второе дело о создании некоммерческой организации (Совета тейпов), который якобы призывал к противоправным действиям (ч. 2 ст. 239 УК).