В аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу. Первым на нее сел самолет «Аэрофлота»
В аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу (ВВП-3). Первую посадку на нее совершил регулярный рейс «Аэрофлота» из Петербурга, передает Интерфакс.
По традиции на аэродроме лайнер встретили водной аркой. Шереметьево стал первым в России аэропортом с тремя полосами.
Третья взлетно-посадочная полоса "Шереметьево" приняла первый самолетhttps://t.co/Ugq3GUbXX8 pic.twitter.com/Ndrd67AsqC— РИА Новости (@rianru) September 19, 2019
Предполагается, что благодаря новой полосе пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 9о взлетно-посадочных операций в час. ВВП-3 с терминалом В связывает первый в России мостовой переход для лайнеров.
Строительство ВВП-3 в Шереметьево началось в 2009 году, но ее запуск неоднократно переносили. Официальное открытие должно было состояться еще 1 сентября, однако в конце августа объявили о его переносе из-за дополнительного оформления документов.
До 2015 года подрядчиком строительства был «Инженерсстрой» Олега Дерипаски, а после банкротства компании работу передали «Трансстроймеханизации» Аркадия Ротенберга.