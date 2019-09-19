В аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу. Первым на нее сел самолет «Аэрофлота»

В аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу (ВВП-3). Первую посадку на нее совершил регулярный рейс «Аэрофлота» из Петербурга, передает Интерфакс.

По традиции на аэродроме лайнер встретили водной аркой. Шереметьево стал первым в России аэропортом с тремя полосами.

Предполагается, что благодаря новой полосе пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 9о взлетно-посадочных операций в час. ВВП-3 с терминалом В связывает первый в России мостовой переход для лайнеров.

Строительство ВВП-3 в Шереметьево началось в 2009 году, но ее запуск неоднократно переносили. Официальное открытие должно было состояться еще 1 сентября, однако в конце августа объявили о его переносе из-за дополнительного оформления документов.

До 2015 года подрядчиком строительства был «Инженерсстрой» Олега Дерипаски, а после банкротства компании работу передали «Трансстроймеханизации» Аркадия Ротенберга.