Близкого к Кадырову бывшего вице-президента клуба «Анжи» задержали с арсеналом оружия

В Махачкале задержали бывшего вице-президента футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова, сообщили ТАСС в республиканском МВД. В ходе обысков у него нашли три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, помповое ружье и пистолет неустановленной марки, добавил источник агентства.

Его подозревают в экстремизме, утверждает РЕН ТВ, не уточняя статью. Сейчас он находится на допросе в здании дагестанского УФСБ, добавил источник телеканала. Издание также выложило запись арсенала оружия, якобы обнаруженного у Идрисова. В ФСБ официально не комментировали это.

Махи Идрисов стал вице-президентом «Анжи» в марте 2017 года. При этом руководство клуба после его задержания заявило, что официально он в должность никогда не вступал, и отказалось от комментариев по этому делу. В 2016 году он баллотировался в депутаты парламента Дагестана, а ранее возглавлял молодежную организацию «Ахвах». В соцсетях он регулярно публиковал фотографии с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и был его близким другом, отметил «Кавказский узел».