Экс-главу оперативного отдела «Матросской тишины» приговорили к 12 годам колонии за вымогательство у заключенных

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего руководителя оперативного отдела СИЗО «Матросская тишина» Михаила Захарова к 12 годам колонии строгого режима за вымогательство у арестованных 11,5 млн. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Захаров создал преступную группу, в которую вошли трое надзирателей, бывший сотрудник СИЗО и врач одной из московских больниц. Они вступили в сговор с арестованным криминальным авторитетом Елдаром Векуа, чтобы вымогать деньги у заключенных по экономическим делам.

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Суд установил, что фигуранты дела угрожали арестантам физической расправой и созданием невыносимых условий, требуя перевести им более 10 млн рублей.

Суд также назначил от восьми до девяти лет строгого режима надзирателям СИЗО Павлу Петрану, Антону Девятаеву и Валентину Базаеву. Бывший сотрудник «Матросской тишины» Анатолий Осмачко получил 9 лет лишения свободы. Врач-рентгенолог Фатима Найфонова и еще один фигурант Михаил Тишичкин приговорены к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима и 5 годам и 6 месяцам колонии строго режима.