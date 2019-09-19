Россия предложила Украине временно продлить транзит газа

Россия предложила Украине временно продлить действующее соглашение на транзит газа. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, Москва готова продлевать соответствующий контракт на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему. Новак отметил, что на трехсторонних консультациях с участием России, Украины и Еврокомиссии обсуждались только правовые вопросы прокачки газа, о конкретных объемах стороны не говорили.

Соглашение о транзите российского газа «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в конце 2019 года. Накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев поддержит позицию ЕС.

Еврокомиссия согласна на бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, а также доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов. Новак заявлял, что Москва хочет продлить истекающий контракт на год, но готова рассмотреть другие варианты.