Генпрокуратура просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за «вывих плеча» бойцу Росгвардии, на не связанный с лишением свободы, сообщает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что

приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», —

заявил представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее Генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову до рассмотрения апелляции на его приговор. Заявление прокуратуры рассмотрят 20 сентября, апелляцию назначили на 23 сентября.

Приговор Устинову вынесли 16 сентября. Его признали виновным в том, что на акции 3 августа он при задержании якобы вывихнул росгвардейцу плечо, и приговорили к 3,5 годам колонии. Сам актер говорил, что не участвовал в протестах и не сопротивлялся силовикам.

Через день после приговора у администрации президента в Москве начались одиночные пикеты в поддержку Устинов, в его поддержку выступили десятки известных актеров, а петиция с требованием пересмотреть приговор собрала уже более 140 тысяч подписей.