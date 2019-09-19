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Экс-председателя избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

Общество

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Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от замглавы Коми Алексея Чернова деньги за информацию о ходе и итогах выборов, а также о поступающих во время голосования жалобах. Всего она получила от него более 1,5 млн рублей, отмечают в пресс-службе.

Суд также назначил Шабаршиной штраф в размере 1,56 млн рублей и лишил на два года права занимать должности на госслужбе и в органах муниципального самоуправления. Подсудимая вину не признала.

Теги:
kb, избирком, коми

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