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СК задержал трех жителей Нижневартовска по делу о связях с ИГ

Общество

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Следственный комитет задержал трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС. 

В пресс-службе следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу уточнили, что возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 205.5 УК  (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). 

В СК добавили, что в ходе обысковбыли изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации и патроны.

«Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами», — уточнили в ведомстве и добавили, что  решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
исламское государство, ханты-мансийский автономный округ, nt

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