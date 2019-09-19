СК задержал трех жителей Нижневартовска по делу о связях с ИГ

Следственный комитет задержал трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

В СК добавили, что в ходе обысковбыли изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации и патроны.

«Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами», — уточнили в ведомстве и добавили, что решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.