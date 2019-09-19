Мэрия Москвы перенесла дату согласованного митинга в поддержку политзаключенных

Московская мэрия перенесла согласованный митинг в поддержку фигурантов «московского дела», дела об отмывании денег в ФБК и всех политзаключенных на проспекте Сахарова с 28 сентября на 29 сентября. Об этом сообщил организатор акции и один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

«Как только мы анонсировали митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что „произошла чудовищная ошибка“ и они не собирались согласовывать нам субботу», — рассказал Светов.

По его словам, организаторы уже получили документ, подтверждающий согласование митинга 29 сентября в 15:00.

Ранее сообщалось, что департамент безопасности Москвы согласовал либертарианцам на 28 сентября митинг в поддержку политзаключенных. Согласно заявке, митинг должен был пройти на проспекте академика Сахарова с 15:00 до 17:00, заявленное число участников — 20 тысяч человек.

Летом мэрия не давала соглашения на акции по выборам в Мосгордуму в пределах Садового кольца, а оба санкционированных митинга 20 июля и 10 августа проходили на его внешней стороне. После этого оппозиции не удавалось получить эту площадку для своих акций, поскольку на ней каждые выходные стали проводить концерты и музыкальные фестивали.

После несогласованных шествий 27 июля и 3 августа СК возбудил дело о якобы имевших на них место «массовых беспорядках». Хотя со многих обвинения по этой статье были сняты, остаются под следствием или уже были осуждены 17 человек. Тот же следователь СК ведет и дело об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией, в рамках которого у координаторов и волонтеров штабов Навального по всей стране проходили массовые обыски.