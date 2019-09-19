Директора ФБК Ивана Жданова отправили в спецприемник на восемь суток

​Мещанский районный суд арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщает «Медиазона».

Жданова отправили в спецприемник за организацию несогласованной акции 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Суд признал юриста виновным еще 9 августа, когда тот находился под арестом по другому административному делу, но 13 августа, когда первый арест закончился, его не увезли отбывать новое наказание. После этого Жданов уехал за границу, а после возвращения его задержала полиция у подъезда его дома.

Во время его отсутсвия в России московские приставы возбудили в отношении него уголовное дело из-за отказа по решению суда удалить с канала Алексея Навального фильм-расследование про премьера Дмитрия Медведева «Он нам не Димон».