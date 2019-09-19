В Дагестане уволили полицейского, который составил необоснованные протоколы на участников «Монстрации»

В Дагестане капитана полиции уволили после того, как он необоснованно составил административные протоколы на участников первомайской «Монстрации». Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на ответ, который пришел одной из задержанных.

«Оправданные обратились с жалобой в полицию с требованием привлечь к ответственности виновных, но составитель протоколов уже не работает в полиции и привлечь его к дисциплинарной ответственности невозможно», — отмечает «Апология протеста».

В Махачкале первомайская «Монстрации» не была согласована. Пятерых задержанных признали виновными в нарушении участниками правил проведения мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Организатора «Монстрации» в Махачкале Раисат Сиражудинову признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначили ей штраф в 15 тысяч рублей.

Позже Верховный суд республики это решение отменил и потребовал пересмотреть административные дела. Советский районный суд Махачкалы прекратил все дела в отношении участников акции.