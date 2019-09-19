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Жителям Петербурга за деньги предлагают прийти на митинги «за честно прошедшие выборы»

Общество

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Жителям Санкт-Петербурга в соцсетях предлагают за 600 рублей принять участие в митингах «за честно прошедшие выборы», которые состоятся  21 и 22 сентября. Об этом сообщает «Бумага».

По данным издания, сообщения во «ВКонтакте» рассылает мужчина по имени Никита В., который, как указано в его профиле, работает в компании по организации праздников. В разговоре с корреспонденткой «Бумаги», которая сообщила о желании пойти на митинг, он заявил, что ему нужно привести 130 человек, а акцию поддерживает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«При его поддержке будет осуществляться данное мероприятие. <…> Флагом махать не надо. Подробностей, что там будет, я еще не знаю», — написал он, добавив, что оплата будет производиться в конце каждого дня. 

 Милонов подтвердил, что является соорганизатором обоих митингов, однако отметил, что не знает о плате за их посещение. При этом «Бумага» не нашла информации о митингах в указанные даты. 

Теги:
митинги, петербург, nt

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