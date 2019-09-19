В Лиге Европы «Краснодар» пропустил пять мячей от «Базеля»

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась со счетом 5:0. Два гола забил Кевин Буа (9-я и 40-я минуты), еще по одному Лука Дзуффи (52), Ноа Окафор (79) и Тонни Вилена (54, автогол).

В следующем матче, который состоится 3 октября, «Краснодар» примет испанский «Хетафе».