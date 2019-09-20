В матче Лиги Европы ЦСКА вслед за «Краснодаром» пропустил пять мячей

Московский клуб ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА со счетом 1:5.

Кошмарный старт Лиги Европы. Будем исправлять ситуацию в следующих турах 🔴🔵 #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/drUmX1eyqo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2019

На 11-й минуте мяч в ворота соперников забил Игорь Дивеев. Этот гол стал первым для 19-летнего защитника в составе команды ЦСКА. Во втором тайме «Лудогорец» вышел вперед. Голы провели Кристалдо Вандерсон, Йоди Лукоки и Клаудио Кешерю.

В следующем матче, который пройдет 3 октября, ЦСКА примет испанский «Эспаньол».

Ранее 19 сентября футбольный клуб «Краснодар» в Лиге Европы проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 5:0.