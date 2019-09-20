«Коммерсант» сообщил о рекламе с фальшивой «платформой для инвестиций» в Facebook. В ней используют образы Дурова и РБК

В российском сегменте Facebook появилась реклама с предложением заработка на криптовалютах, в которой используется образ основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, продвигаемая под аккаунтом «Успешный инвестор» публикация в соцсети ведет на сайт, дизайн которого замаскирован под РБК. На сайте есть пост, который выглядит как расследование издания, а в него встроены видео об «уникальной схеме» заработка и форма для регистрации якобы на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Дурова.

После того, как пользователь ввел личные данные и зарегистрировался, он может без усилий зарабатывать по 10-15 тысяч рублей в сутки, утверждает сайт.

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Издание отмечает, что домен фальшового сайта зарегистрирован 30 августа. «Коммерсант» обращает внимание, что по времени это совпало с публикацией The New York Times о запуске TON до 31 октября.

В Facebook официально запрещена реклама с предложениями схем быстрого обогащения. В соцсети и в Telegram на запросы газеты не ответили.

Инвестиционная платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится запуститься осенью. Как пишет издание, в проект уже привлечены 1,7 млрд долларов от инвесторов.