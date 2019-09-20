Дизайнер, которому при задержании сломали ногу, нашел на сайте суда обезличенную копию вместо решения по своему делу

На сайте судов общей юрисдикции Москвы вместо решения по делу дизайнера Константина Коновалова, которому при задержании перед митингом 27 июля сломали ногу, выложили обезличенный шаблон постановления. Об этом он пишет в своем твиттере.

АААААААА!

Они сломали мне ногу за 3 часа до акции.

Потом осудили без моего присутствия, когда я был в больнице, на 10000₽.



А сейчас выложили на сайт Мосгорсуда документ.

Они забыли вписать фамилию и вообще что-то.



Почитайте! Как вам такое постановление суда!? pic.twitter.com/BJVr0TZa9X — Constantine (@CKonovalov) September 19, 2019

В карточке дела действительно есть документ, в названии которого указан номер дела Коновалова и фраза «обезличенная копия». В постановлении отсутствует какая-либо информация о Коновалове, документ заполнен шаблонными фразами из административных дел об участии в митинге 27 июля.

«Адрес ФИО в составе группы граждан в количестве около сумма человек принимал участие <…>, скандировал лозунги тематического характера, привлекая внимание граждан и СМИ, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал», — говорится в документе суда.

При этом Коновалова задержали 27 июля за три часа до начала митинга за свободные выборы, когда он совершал пробежку недалеко от мэрии Москвы. При задержании силовики сломали ему ногу.

17 сентября его оштрафовали на десять тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), хотя Коновалов просил о переносе заседания из-за лечения в больнице.