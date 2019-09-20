В Минкомсвязи разрешили Tele2 продолжить эксперимент с виртуальными сим-картами после проверки ФСБ

В Минкомсвязи резрешили мобильному оператору Tele2 продолжить прерванный весной эксперимент по выдаче встроенных сим-карт (eSIM). Об этом «Ведомостям» сообщил замминистра Олег Иванов.

По его словам, разрешение выдали после того, как оператор решил вопросы обеспечения безопасности применения такой технологии. Иванов не уточнил, о какой проблеме с безопасностью шла речь весной, но назвал ее «техническим моментом». Замминистра также отметил, что ФСБ после проверки дала одобрение на продолжение эксперимента.

В эксперименте примут участие до 15 тысяч абонентов Tele2. По словам Иванова, в дальнейшем планируется удаленное получение eSIM.

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eSIM — встроенная в устройство микросхема, заменяющая сим-карту. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю не нужно идти в салон связи, а достаточно скачать приложение оператора. eSIM позволяет иметь несколько номеров на одном смартфоне и быстро переключаться между ними.

В конце апреля Tele2 начала эксперимент по выдаче eSIM. Против внедрения технологии выступали крупнейшие мобильные операторы, а также ФСБ — из-за сложностей с применением российской криптографии. Минкомсвязи потребовало прервать эксперимент до разрешения проблем обеспечения безопасности. В июне стало известно, что производителей устройств c eSIM могут обязать хранить данные абонентов в России.