Шедшего «изгонять Путина» шамана вернули на самолете в Якутск

Якутского шамана Александра Габышева, задержанного накануне на федеральной трассе в Бурятии, на самолете доставили в Якутск из Улан-Удэ, рассказали «Тайге.инфо» в пресс-службе республиканского правительства.

Суть обвинений по-прежнему не уточняется. В МВД говорили, что он находится в розыске из-за совершения некого преступления на территории Якутии, статья не называлась. Его сторонники допускали, что шаману могут вменить организацию экстремистского сообщества. Несмотря на его задержание, они продолжили путь по Иркутской области, часть человек из отряда выбыла, отмечают «Сибирь.Реалии».

Габышев начал путь в Москву из Якутска полгода назад. 9 сентября он дошел до Улан-Удэ, где сотрудники полиции задержали его сторонников. После этого на площади Советов начались протестные акции с требованием освободить их, а также отменить результаты городских выборов.

Митинги неоднократно разгонялись полицейскими и росгвардейцами, а в ночь на 11 сентября, как сообщала корреспондент «Новой», в автобус с активистами силовики кинули баллончик со слезоточивым газом, всех выбегавших клали лицом на землю и задерживали. СК обвинил одного из участников акции в том, что когда он выносил баллончик из автобуса, то распылил его в лицо росгвардейцу.