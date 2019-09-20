Сотрудника Академии ФСБ осудили за продажу запчастей 500 учебных компьютеров на Avito

Московский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии-поселения старшего техника Академии ФСБ прапорщика Айрата Хайруллина за продажу деталей более 500 ведомственных компьютеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Прапорщика признали виновным в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК). Суд оценил ущерб в 7,3 млн рублей.

В 2017 году Хайруллина назначили ответственным по охране учебных компьютеров факультета иностранных языков, которые установили в новых помещениях. По версии следствия, за год работы Хайруллин разобрал более 430 процессоров и 505 модулей оперативной памяти и продал детали через сайты бесплатных объявлений «Юла» и Avito.

По словам Хайруллина, он собирался вернуть украденное, когда появятся деньги после ставок в букмекерской конторе. Позже он взял кредит в банке и купил 25 процессоров взамен похищенных. Прапорщик оформил явку с повинной и заявил, что потратил все полученные деньги на семью.