Начальника красноярской колонии-поселения отстранили за стриптиз сотрудников ко Дню лесника

В Красноярской области ФСИН отстранила от работы врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет для проверки видео со стриптизом на корпоративе его подчиненных, сообщила пресс-служба краевого управления. Речь идет об Александре Трефилове.

Само видео накануне опубликовал телеграм-канал «Красноярск №1». На нем трое мужчин в камуфляжной форме сотрудников ФСИН на табуретках раздеваются под музыку в окружении женщин в такой же форме. Корпоратив ко Дню лесника проходил 13 сентября, на него был приглашен весь коллектив колонии, отмечает Life.ru.

Празднование при этом проводили не в самой колонии, а в поселковом клубе, отметили во ФСИН. Источник Life.ru добавляет, что это было конкурсом в рамках «культурной программы» после чаепития. Трефилов, по его словам, не видел развлечения и считает его «сценкой». КП-14 он возглавил в июне, до этого он был начальником красноярской ИК-24.