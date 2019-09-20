Хакер заявил о принуждениях к взломам со стороны экс-сотрудника «Касперского», которого осудили за госизмену вместе с офицерами ФСБ

Хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом Евгением обвиняют в краже денег со счетов Сбербанка и ВТБ, направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину жалобу на принуждение ко взломам. Об этом сообщает РБК.

По словам Попелыша, к взломам его принуждал Руслан Стоянов — бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», которого в феврале приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Стоянов участвовал в технической экспертизе по делу Попелышей.

Хакер утверждает, что Стоянов шантажом и угрозами требовал от Попелышей красть деньги с банковских счетов. Об этом же хакер заявлял при составлении явки с повинной в 2015 году, но не называл имя сотрудника «Лаборатории Касперского». Стоянов считает обвинения безосновательными.

Читайте также Чей медведь? Как связано дело полковника ФСБ Сергея Михайлова с разоблачением офицеров ГРУ и кибергруппировки Fancy Bear

В 2012 году Попелышей приговорили к условным срокам за хищение около 13 млн рублей с банковских счетов с помощью фишинговых атак. В прошлом году их осудили за аналогичное преступление на восемь лет лишения свободы. В марте приговор отменили и направили дело братьев на повторное рассмотрение. Попелышам предъявили новые обвинения, они находятся под арестом.

Дело Стоянова маркировано грифом «секретно». Других его фигурантов — двух сотрудников ФСБ — приговорили к шести и 22 годам колонии, еще один фигурант получил восемь лет лишения свободы. Известно, что речь идет о госизмене в пользу США и передаче сведений о киберпреступниках зарубежным спецслужбам.