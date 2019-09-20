РПЦ не будет наказывать священников, подписавших письмо в поддержку фигурантов «дела 212»

Руководство РПЦ выступает против любого преследования священнослужителей, подписавших письмо в поддержку фигурантов «дела 212». Давление на них недопустимо, рассказал «Новой газете» высокопоставленный источник в московской Патриархии.

«Мы не можем согласиться с определенной наивностью этого текста, однако административные выводы делать категорически не рекомендуем никому», — заметил собеседник. При этом на ряд подписантов, как стало известно «Новой», уже оказывается давление со стороны местных светских и церковных властей.

Открытое письмо клириков Московского патриархата с осуждением насилия власти в отношении мирных демонстрантов в Москве было опубликовано 17 сентября, его подписали уже более сотни священников. Хотя в отделе по взаимоотношениям Церкви со СМИ Московского патриархата его называли «политической декларацией», впоследствии там поручили «Правозащитному центру Всемирного русского народного собора» изучить материалы дел обвиняемых.