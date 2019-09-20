СК направил в Росгвардию заявление участницы митинга 10 августа об ударе в живот при задержании. Она жаловалась на полицейских

Следственный комитет по Москве перенаправил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской на удар в живот при задержании после митинга 10 августа, рассказали «Новой» в «Зоне права». Ответ ведомства правозащитная организация опубликовала в своем телеграм-канале.

По требованию СК начальник инспекции по личному составу Росгвардии по Москве должен будет провести служебную проверку по инциденту. При этом согласно видеозаписи задержания, задерживавший Сосновскую силовик был в форме второго оперполка полиции. ГУ МВД по Москве в августе также сообщало о проверке, но результаты не публиковались.

«СК фактически самоустранился от проведения проверки, перепоручив ее Росгвардии, которая никакого отношения к событиям не имеет и не уполномочена в соответствии с УПК проводить ее», — отметила сотрудничающая с «Зоной права» адвокат Татьяна Молоканова, которая представляет интересы Сосновской.

Задержание Дарьи Сосновской. Кадр из видео Яна Кателевского

Сосновскую задержали на спуске по улице Забелина, когда она с другими участниками протестного митинга покидала проспект Сахарова. Она требовала отпустить человека с признаками инвалидности, которого полицейские волокли по земле, после чего ее схватили и ударили в живот. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей, а также неоднократно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Привлекать ее к ответственности за акцию суд отказался и вернул протокол на нее в полицию из-за нарушений.