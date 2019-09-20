Генпрокуратура попросила освободить актера Павла Устинова из СИЗО под поручительство Райкина

Мосгорсуд начал рассмотрение поданного накануне ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения для Павла Устинова на не связанную с лишением свободы, сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда.

Прокурор Анастасия Зверева в качестве аргументов, согласно которым Устинова стоит отпустить, назвала поручительство художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина, а также отсутствие судимости и прохождение срочной воинской службы — Росгвардия выдала ему положительную характеристику.

Обновление Изначально в новости утверждалось, что решение об освобождении Устинова уже принято, однако заседание еще продолжается. Судья удалилась в совещательную комнату. Приносим извинения за предоставление неточной информации.

16 сентября Тверской районный суд приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, полученный росгвардейцем во время его задержания. Молодой человек утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

Суд отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи, на которой видно, что Устинов не участвует в акции: не скандирует лозунги, не стоит с плакатом.

После вынесения приговора актерское сообщество выступило с поддержкой осужденного: актер Александр Паль запустил флешмоб, записав видео с требованием пересмотреть неправосудный приговор. К нему присоединились десятки других актеров.

18 сентября несколько десятков актёров вышли с пикетами к администрации президента: представители театрального сообщества и киноиндустрии выходили с плакатами в поддержку не только своего коллеги, но и всех остальных фигурантов «московского дела».

Вечером 19 сентября Генпрокуратура также запросила суд изменить приговор актёру на не связанный с лишением свободы.

Глава Росгвардии Виктор Золотов посчитал, что реальный срок для Устинова — слишком суровое наказание, предложив заменить его на год условно. 3,5 года, к которым приговорили актера, он «перевёл бы ну Синицу», блогера, приговорённого к 5 годам тюрьмы за твит, якобы угрожающий детям силовиков.