Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и согласии принимать депортированных граждан. Его текст правительство опубликует 20 сентября, рассказал ТАСС пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз.

Стоимость виз уменьшится до 35 евро, следует из проекта договора в базе нормативных актов ЕС. Ее сделают бесплатной для ученых, детей до 12 лет, участников школьных и университетских образовательных поездок, а также направляющихся на семинары и конференции сотрудников НКО до 25 лет. Принимать решение о выдаче виз будут в срок до 10 дней.

Проект должны будут одобрить Европарламент и Евросовет, после чего потребуется квалифицированное большинство голосов Совета ЕС. Оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами. Если это произойдет уже после изменения правил Евросоюза по выдаче виз в феврале, то «шенген» временно подорожает с 60 до 80 евро, отмечает TUT.by.