Осужденного актера Павла Устинова отпустили под подписку до апелляции
Лилит Саркисянкорреспондентка отдела политики
Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры отпустил осужденного фигуранта «дела 212» Павла Устинова из СИЗО, сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда. Он будет под подпиской о невыезде до обжалования приговора и его вступления в силу.
16 сентября Тверской районный суд приговорил 24-летнего актера к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания. Молодой человек утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.
Суд отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи, на которой видно, что Устинов не участвует в акции: не скандирует лозунги, не стоит с плакатом.
После вынесения приговора актерское сообщество выступило с поддержкой осуждённого: актер Александр Паль запустил флешмоб, записав видео с требованием пересмотреть неправосудный приговор. К нему присоединились десятки других актеров. После общественного резонанса Генпрокуратура потребовала отпустить Устинова, а после также — изменить приговор на не связанный с лишением свободы.
Глава Росгвардии Виктор Золотов накануне также называл реальный срок для Устинова слишком суровым наказанием, предложив заменить его на год условно. 3,5 года, к которым приговорили актера, он «перевел бы ну Синицу», блогера, приговоренного к 5 годам тюрьмы за твит, якобы угрожающий детям силовиков. Его ведомство предоставило в Мосгорсуд положительную характеристику на Устинова, проходившего у там срочную воинскую службу. С поручительством в суд также обращался художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.
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