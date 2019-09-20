Мультипликаторы и кинематографисты потребовали пересмотра «дела 212»

Мультипликаторы и кинематографисты создали обращение за пересмотр «дела 212». Об этом сообщил в фейсбуке режиссер студии «Мельница» Константин Бронзит.

Обращение подписали 343 человека. В нем говорится о требовании защитить «конституционное право всех нас на свободу слова, свободу собраний и свободу выбора».

«Многие профессиональные сообщества выступили в защиту актера Павла Устинова и в защиту всех обвиняемых по "московскому делу". Мы не хотим остаться в стороне. Актеры приходят к нам и передают свой голос нашим персонажам. И вот теперь – наш голос в защиту коллеги. И в защиту каждого, кто лишен свободы за любовь к свободе», — сказано в обращении.

Ранее в поддержку фигурантов «дела 212» выступили, в частности, актеры, священники, журналисты, представители книжного бизнеса, врачи и программисты.

Напомним, после несогласованной акции 27 июля за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Его фигурантами стали более десяти человек. Впоследствии с ряда из них, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения. Айдара Губайдулина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. До апелляции под подпиской о невыезде находится актер Павел Устинов, ранее приговоренный к 3,5 годам лишения свободы.

Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.