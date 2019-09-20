Шестерых «Свидетелей Иеговы» из Саратова приговорили к срокам от 2 до 3,5 лет

Ленинский районный суд Саратова 19 сентября признал виновными в создании экстремистской организации шестерых членов местной общины «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России по решению суда). Об этом сообщили представители конфессии.

Алексея Буденчука и Константина Баженова приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Феликса Махаммадиева к 3 годам, а Роману Гридасову, Геннадию Герману и Алексею Мирецкому дали по два года в колонии. Гособвинение при этом запрашивало для первых трех по 7 лет лишения свободы, а для остальных — 6 лет.

Их задержали в июне прошлого года. Верующие рассказывали, что перед этим в их домах проходили обыски, в ходе которых у них выламывали двери, а также изымали технику и личные вещи. Двум из них, как заверяли они, подбросили признанные экстремистскими брошюры. Всех их тогда поместили под арест. Буденчука, Баженова и Махаммадиева в мае отпустили под запрет определенных действий, остальные оставались в СИЗО до вынесения приговора.

«Столь жесткий приговор за веру в Иегову стал вторым в истории современной России», — отметили представители конфессии. К реальным срокам ранее приговаривали только руководившего общиной в Орле датчанина Денниса Кристенсена. Преследования верующих начались после того, как Верховный суд в 2017 году ликвидировал организацию, признав ее экстремистской.