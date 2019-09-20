На отправившегося «изгонять Путина» шамана завели дело о призывах к экстремизму

Управление ФСБ по Республике Саха (Якутия) завело в отношении отправившегося «изгонять Путина» шамана Александра Габышева уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Борис Андреев.

После обследования в психдиспансере Габышева отпустили домой. Он находится под подпиской о невыезде. «Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат», — добавил правозащитник. Статья предполагает штраф, принудительные работы, либо до четырех лет лишения свободы.

Согласно опубликованному правозащитниками постановлению об избрании меры пресечения, шаману вменяют сказанные «с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте» слова, в которых экспертиза обнаружила «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В. Путина».

Шамана Александра Габышева подозревают в призывах к экстремизму из-за его высказываний про Владимира Путина. Причём сказанных в устной форме и в неустановленное время pic.twitter.com/mfuUbb1t7K — Правозащита Открытки (@orpravo) September 20, 2019

Местное издание «Бабр» и отделение «Московского комсомольца» ранее также опубликовали видео с Габышевым из Якутска, на котором он говорит, что не имеет претензий к задерживавшим его силовикам: «И кормили, и поили. Даже подружились с ними. Тут тоже отношение прекрасное, обследование провели медицинское <..> На время следствия и судебных разбирательств я призываю своих сторонников, мой отряд, отдохнуть». На съемку видео Габышев согласился под давлением сотрудников ФСБ, пообещавших не арестовывать его, утверждает адвокат.

Габышев начал свой пеший путь в Москву из Якутска полгода назад, чтобы закончить его к 2021 году и своей мирной акцией «изгнать Путина». Задержание в Улан-Удэ его сторонников в начале сентября привело к акциям протеста. После он успел дойти по трассе «Байкал» до границы с Иркутской областью, однако в ночь на 19 сентября его задержали силовики в масках, отправившие его на самолете в Якутск.