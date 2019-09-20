Музыкант Найк Борзов выпустил клип «Реакция на солнце» против домашнего насилия

Музыкант Найк Борзов выпустил клип и песню «Реакция на солнце», посвященные проблемам домашнего насилия.

«Я рад, что Найк согласился затронуть эту тему в клипе! Ведь может показаться странной подобная визуализация трека… определенно, мы сработали на контрапункте, но все же во многом трек и видео дополняют друг друга, нужно лишь вслушаться и вглядеться повнимательнее», – рассказал режиссер клипа Артем Игнатьев.

Сам Борзов в разговоре с «Новой газетой» подчеркнул, что статистика преступлений, связанных с домашним насилием, «не ведется, либо просто не выкладывается», и они являются административным правонарушением. «Воспитание в семье – это самое важное для молодого человека, для маленького ребенка. Никакая школа, никакая программа, никакие центры, никакие университеты не научат человека жизни <…> Системой его жизни становится та система, какую он увидел у своих родителей», – отметил он.

Авторы клипа призывают тех, кто стал жертвой насилия в семье, обращаться в центр «Насилию.нет». Он оказывает пострадавшим юридическую и психологическую помощь. «Расскажите о своей беде, обращайтесь за помощью. Если реакция на солнце может быть разной, то реакция на насилие должна быть единой для всего общества – не допускать, не терпеть, не прощать», – отмечают они.

На сайте Change.org размещена петиция с требованием принять закон о домашнем насилии, ее подписали почти 800 тысяч человек. Правозащитники ранее поддержали законопроект рабочей группы Совета по правам человека при президенте, которым предлагается ввести понятия «семейного или бытового насилия» в российское законодательство, разработать систему охранных ордеров и создать комплексную систему помощи пострадавшим от семейного насилия.

Одним из самых известных дел о домашнем насилии в настоящее время – дело сестер Хачатурян. Их обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила в июле прошлого года. Они рассказывали, что отец регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца. Это признал и Следственный комитет, но отказал возбуждении дела против мужчины посмертно. Адвокаты девушек настаивают на прекращении дела и считают их поступок самообороной.