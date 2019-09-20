В Брянске из отделения спецсвязи вынесли 7 миллионов рублей. Двух сотрудников застрелили

В Брянске неизвестные ограбили отделение Главного центра специальной связи (структура Россвязи), сообщили ТАСС в областном управлении МВД. Они убили двух его сотрудников и вынесли 7,3 миллиона рублей из банкоматных кассет, уточняется в опубликованной местными изданиями ориентировке.

Инцидент произошел на складе грузовых и почтовых отправлений у железнодорожного вокзала «Брянск-I» в Володарском районе. Их обнаружили мертвыми около 01:30 мск после того, как они, находясь на вахте, перестали отзваниваться каждые три часа.

Нападавшие не взламывали дверь и забрали с собой служебные видеозаписи, отмечают «Брянские новости». На полу также обнаружили следы бензина, что говорит о попытке поджога, добавляет издание BAZA. Следствие допускает, что они знали погибших: сотрудникам спецсвязи запрещено пускать посторонних по ночам.

Сотрудников городской полиции перевели на особый режим, у нападавших с собой два табельных пистолета, говорится в ориентировке. По данным телеканала «Городовой», они выстрелили погибшим в голову из пистолетов Макарова 1958 и 1960 годов выпуска (издание удалило информацию, однако об этом со ссылкой на них сообщает РИА Новости).