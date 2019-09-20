РФС отказалась зарегистрировать футболиста Кокорина на чемпионат России

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать игрока «Зенита» Александра Кокорина для участия в чемпионате России. Об итогах заседания комитета РФС по статусу игроков говорится на сайте организации.

Заявление «Зенита» отказались одобрить вне регистрационного периода, поскольку «в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи... документов (16 сентября 2019 года)».

«Мало того что он (Кокорин) год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола», — отреагировал на это главный тренер «Зенита» Сергей Семак, впоследствии удаливший свой пост и извинившийся за него.

17 сентября Кокорин вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым досрочно освободился из белгородской колонии №4, где отбывал наказание за участие в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком. После этого Кокорин заключил новое соглашение с «Зенитом» и прошел медобследование.