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В дагестанской колонии заключенные устроили бунт

Общество

 

В дагестанской исправительной колонии №7 несколько заключенных устроили бунт, сообщают Baza и «Регион Online»

Они предприняли попытку повлиять на других осужденных, чтобы те нарушали режим содержания и неповиновались требованиям администрации, уточнили в региональном управлении ФСИН. Бунт удалось пресечь без применения физической силы и спецсредств, сейчас колония работает в штатном режиме. 

По данным издания Baza, бунт произошел из-за того, что, по словам заключенных, сотрудники колонии их унижают. При этом когда в исправительное учреждение приезжают проверки из ФСИН, то им угрожают в случае, если они напишут жалобу. 

В колонию приехали новый начальник управления ФСИН и новый прокурор, утверждает «Регион Online». Они пообещали заключенным разобраться в происходящем. Со ссылкой на силовиков издание сообщает, что бунтом руководили двое «воров в законе», Зиявудин Абдулхаликов и Шамиль Магомедов, против которых недавно возбудили новое уголовное дело. 

Теги:
em, дагестан, колония, бунт

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