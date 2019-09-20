В Москве арестовали полицейского, стрелявшего в коллег на станции метро

Пресненский суд Москвы арестовал до 19 ноября сотрудника 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену Алексея Смирнова, открывшего огонь по коллегам после получения взятки от мигранта. Об этом «Новой» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Во время задержания вечером 18 сентября в комнте полиции станции «Рязанский проспект» начал стрелять по оперуполномоченным управления собственной безопасности, которые собирались его задержать. Один из них, Максим Веялко, был убит, второй, Алексей Лимонов, госпитализирован в тяжелом состоянии. После операции его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший коллег в московском метро, вымогал взятки у иностранцев. Они передавали ему купюры, спрятав их в пачки с одноразовыми бумажными платочками, а не сигарет, как предполагалось ранее. pic.twitter.com/pq2F8cuSAN — Коммерсантъ (@kommersant) September 20, 2019

Смирнова также подозревают в получении двух взяток от мигрантов, рассказали источники «Коммерсанта». Ранее он отобрал на станции метро «Баррикадная» у гражданки Филиппин паспорт, потребовал купить пачку носовых платочков и отдать ему с вложенными туда несколькими тысячами рублей взятки. Аналогичную схему он предпринял и 18 сентября с гражданином Киргизии, который пожаловался на это в правоохранительные органы.