Глава избиркома в Петербурге заявила об угрозах от кандидата в мундепы. Его увезли в наручниках

В Петербурге задержали кандидата в муниципальные депутаты МО «Новоизмайловское» Андрея Старикова у администрации Московского района, сообщили активисты штаба Навального в твиттере.

По их словам, Стариков пришел к Территориальной избирательной комиссии № 27. Кандидаты опасаются, что там подделывают итоговые протоколы. Полицию вызвала председатель ТИК Лариса Ющенко. Она написала на Старикова заявление по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Кандидата увезли в 29-е отделение полиции в наручниках. По словам активистов, сейчас на Старикова составляют протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции).

Вечером 18 сентября на Старикова напали, передает «Медиазона» со ссылкой на соратника кандидата по Либертарианской партии Дениса Луговского. По его словам, Стариков искал председателя ИКМО «Новоизмайловское» Евгения Савикова на его работе, в магазине офисной мебели.

Когда Стариков вошел в будку, где находился офис Савикова и его брата, глава ИКМО грубо вытолкнул кандидата оттуда, а брат его преследовал, сообщил Луговский. Затем, по его словам, Савиков и его брат стали кидать камни в Старикова и окружили его. Кандидату пришлось применить перцовый баллончик.

Кандидаты в мундепы добиваются пересмотра результатов голосов в МО «Новоизмайловское»: избирком там не работает несколько дней. Из-за этого столкнулась с проблемами еще один кандидат – Ульяна Тимофеева. 18 сентября на нее напали, когда она попыталась получить итоговые протоколы. Тимофееву госпитализировали с сотрясением мозга. Женщину, предположительно, напавшую на нее, опознали как бухгалтера МО «Новоизмайловское».