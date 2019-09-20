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Больше 190 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 годам колонии за «вывих плеча» росгвардейца, вышел из СИЗО, сообщила «Новой газете» его сестра Юлия. 

Видео: Глеб Лиманский / «Новая газета»

«Да, Павел покинул СИЗО в автозаке», — сказала она.  

Адвокат Анатолий Кучерена уточнил «МБХ медиа», что Устинова повезли домой. Актера вывели из изолятора через черный ход.  

Устинов находился в СИЗО-4 («Медведь»). Ранее сегодня Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры освободил его под подписку о невыезде до апелляции. 

16 сентября Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания на несогласованной акции 3 августа. Сам Устинов утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. 

Актер Александр Паль после приговора запустил флешмоб в инстаграме, к которому приединились многие артисты. Также он создал петицию, которую в настоящее время подписали более 146 тысяч человек. Помимо этого, коллеги Устинова провели серию одиночных пикетов в его поддержку у администрации президента.  

Видео: Глеб Лиманский / «Новая газета»

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