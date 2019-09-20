Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 годам колонии за «вывих плеча» росгвардейца, вышел из СИЗО, сообщила «Новой газете» его сестра Юлия.

«Да, Павел покинул СИЗО в автозаке», — сказала она.

Адвокат Анатолий Кучерена уточнил «МБХ медиа», что Устинова повезли домой. Актера вывели из изолятора через черный ход.

Устинов находился в СИЗО-4 («Медведь»). Ранее сегодня Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры освободил его под подписку о невыезде до апелляции.

16 сентября Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания на несогласованной акции 3 августа. Сам Устинов утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

Актер Александр Паль после приговора запустил флешмоб в инстаграме, к которому приединились многие артисты. Также он создал петицию, которую в настоящее время подписали более 146 тысяч человек. Помимо этого, коллеги Устинова провели серию одиночных пикетов в его поддержку у администрации президента.