Трамп объявил о введении санкций против Центрального банка Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не рассказал о деталях вводимых ограничений. В Минфине пояснили, что из-за новых ограничений собственность и активы ЦБ Ирана в США будут заморожены. Помимо этого, всем гражданам Соединенных Штатов запретят совершать операции с участием этого банка.

Президент США добавил, что страна всегда была готова ответить на военные действия Ирана.

Трамп 18 сентября анонсировал санкции против Ирана из-за атаки дронов на два саудовских НПЗ. США обвинили Тегеран в произошедшем, хотя ответственность взяли на себя йеменские хуситы.

Саудовская Аравия тоже полагает, что к атаке может быть причастен Иран. В частности, представитель саудовской коалиции в Йемене Турки аль-Малики показывал обломки беспилотников и снарядов якобы иранского происхождения, добавив, что их запускали не из Йемена.

Напомним, атаки дронов на НПЗ компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии произошли 14 сентября. Из-за произошедшего страна снизила добычу нефти примерно вдвое.