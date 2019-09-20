Банки будут оценивать потенциальных клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать потенциальных заемщиков по кредитной истории их родственников. Новую методику уже тестируют более десяти банков, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно разработанной бюро системе, на кредитный рейтинг клиента повлияет информация о просрочке платежей родственниками заемщика, при этом данные о самом клиенте не используются. Так, если по кредитам не платили родители потенциального заемщика, то вероятность дефолта будет считаться выше, чем если бы просрочку допускали супруги или дети.

Сейчас система содержит информацию почти о 60 млн россиян. В «Эквифаксе» отметили, что вероятность обнаружения в базе бюро хотя бы одного родственника клиента составляет 80%.

РБК пишет, что свое участие в проекте подтвердили ВТБ, «Ренессанс Кредит» и Тинькофф Банк. В пресс-службе последнего сообщили, что методика может быть полезной для оценки клиентов без кредитной истории или недостаточно подробной информации.

По мнению опрошенных изданием экспертов, для внедрения такой практики необходимо собрать информацию не только от бюро, но и от операторов связи, госорганов или из соцсетей. Основным риском собеседник РБК назвал принцип «сын за отца в ответе», так как человеку могут отказать в кредите из-за неблагонадежных родственников.