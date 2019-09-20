Власти Иркутской области ввели ограничения на туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Правила предусматривают 11 мест, разрешенных для создания туристско-рекреационных зон. Для каждой из них власти определили тип, туристскую специализацию, потенциал размещения отдыхающих и рекреационную нагрузку. В пресс-службе не уточнили, о каких именно местах идет речь.

Основной целью ограничения туризма в областном правительстве называют соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет власти отдают экологическому виду туризма.

Кроме того, власти создадут систему природоохранных паспортов для участников туристской деятельности. В правительстве намерены подготовить приложения с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.

В конце июня спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал из-за экологических проблем. По его мнению, туда приезжают миллионы туристов, среди которых «очень много так называемых диких», и способствуют загрязнению озера.