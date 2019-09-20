Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» и Павел Мамаев расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти [хорошие] моменты», — отмечают в пресс-службе клуба.

17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Ранее 20 сентября стало известно, что российский футбольный союз отказался зарегистрировать игрока «Зенита» Кокорина для участия в чемпионате России. Так, футболист не сможет выступать за клуб еще пять месяцев.