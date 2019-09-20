Активисты SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в Театре.doc. Об этом «Новой» сообщила сотрудница театра Ирина Векшина.

По ее словам, перед началом спектакля в театр пришли активисты SERB, но представители движения «Солидарность» не пустили их в зрительный зал. Во время третьей части постановки, посвященной делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал «стаканчик» с неизвестным веществом, «предположительно с фекалиями», отмечает Векшина.

Часть зрителей, у которых возникли проблемы с дыханием, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали.

Cрежиссированная Еленой Греминой постановка «Война близка» состоит из трех частей. В первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне в Донбассе. Во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляции и «промывании мозгов». В завершении спектакля зрителям представлен документальный проект по материалам дела Олега Сенцова.

После постановки в театре состоится телемост с Сенцовым и Александром Кольченко, которых ранее передали Киеву в рамках обмена заключенными с Россией.

В конце августа в Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминг-аутах. Тогда около 12 неизвестных кричали и мешали актерам.