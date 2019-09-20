В Пензе обвиняемый по делу «Сети» сообщил о пытках и угрозах расправы со стороны силовиков

На заседании Приволжского окружного военного суда в Пензе обвиняемый по делу «Сети» (признанной в России террористической и запрещенной организации) Василий Куксов сообщил об избиениях и угрозах со стороны силовиков, передает «7х7».

По словам Куксова, после работы его задержали возле дома человек в штатском и трое «в камуфляжной форме, в масках, с автоматами». Он утверждает, что его сильно избили, надели на голову капюшон и со словами «ты попал, жизнь твоя кончена» потащили в автомобиль, продолжая наносить удары.

Куксов заявил, что в здании ФСБ его снова избили, «наносили резкие удары железным предметом около уха» и угрожали отрезать палец, требуя назвать «какие-то имена». Один из силовиков перед медосвидетельствованием предупредил Куксова, что тому нужно соврать о происхождении травм и сказать, что его «избили гопники».

Как подчеркивает Куксов, при обыске в его машине сотрудники ФСБ нашли в пружинах сиденья пистолет, который был «будто вставлен». Молодой человек настаивает, что автомобиль был открыт еще до начала обыска.

В сентябре о пытках говорил также свидетель по делу «Сети» Михаил Гундорин. По его словам, сотрудники ФСБ посадили его и еще одного свидетеля, Анатолия Уварова, на колени и, запрещая менять положение, заставляли читать статьи Уголовного кодекса о терроризме и массовых беспорядках. О применении насилия силовиками и требованиях дать признательные показания рассказывали также обвиняемые по делу.

Девять анархистов из Пензы и Петербурга были задержаны ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году. По версии следствия, они планировали создать на территории Москвы, Петербурга, Пензенской области и других регионов боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».