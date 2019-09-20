Пожизненно осужденный экс-милиционер Стаховцев объявил голодовку. Колония отказывается передавать его прошение об УДО

Бывший иркутский милиционер Петр Стаховцев, который отбывает пожизненное наказание за создание банды, совершавшей грабежи, ограбления и убийства, 17 сентября объявил голодовку. Об этом «Новой газете» рассказал эксперт Института прав человека Лев Левинсон.

По словам правозащитника, 74-летний Стаховцев намерен продолжить голодовку до тех пор, пока колония в Мордовии, где он отбывает наказание, не отправит его прошение об условно-досрочном освобождении. Левинсон объясняет, что приговоренные к пожизненному сроку могут просить об УДО спустя 25 лет отбывания наказания, а в случае отказа — через три года после этого.

Впервые суд отказал ему, мотивировав это «нарушением режима». Дело в том, отмечает правозащитник, что Стаховцев, будучи на постельном режиме и страдая от недержания, не дошел до туалета в камере. В другой раз отказ передать прошение об УДО в колонии объяснили тем, что он не помыл стены в камере, хотя ранее о таком требовании не сообщалось.

а вот, кстати, та самая фотография с камер видеонаблюдения, на которой Стаховцев режим нарушает pic.twitter.com/7wDVAFlCh7 — суд, абсурд и тоска (@Beissend) March 16, 2016

Левинсон подчеркивает, в законе есть норма, предусматривающая освобождение по УДО для пожизненно заключенных спустя 25 лет колонии. При этом правозащитникам, по его словам, неизвестны случаи реального применения этой нормы.

«Я занимался этим делом. Мы все способы перепробовали, нам во всем отказали. Никак не мотивируют. Просто пишут, что законом не предусмотрено», — сообщил «Новой газете» адвокат Дмитрий Динзе.

Стаховцева в 1989 году приговорили к расстрелу, но в 1994 году его помиловал президент Борис Ельцин, и наказание изменили на пожизненное заключение. Сам он заявляет о своей невиновности и утверждает, что его подставили коллеги из-за расследования коррупции в иркутской милиции.