Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica

Социальная сеть Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений около 400 разработчиков из-за расследования утечки данных через компанию Cambridge Analytica. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Расследование началось в марте прошлого года и в настоящее время продолжается. За это время Facebook смог проверить миллионы приложений.

«В некоторых случаях мы полностью блокировали приложения. Это могло произойти по ряду причин, в том числе из-за ненадлежащего обмена данными, полученными от нас, предоставления публичного доступа к данным без защиты личной информации людей или чего-то еще, что явно нарушает нашу политику», — объяснили в соцсети.

Против ряда компаний компания Facebook подал иски. В частности, это коснулось южнокорейской Rankwave, сингапурской JediMobi и гонконгской LionMobi. Также иски поданы против двух украинских разработчиков Глеба Случевского и Андрея Горбачева, которые, по данным Facebook, использовали рекламу и онлайн-тесты для кражи данных пользователей.

Напомним, скандал из-за с утечки данных пользователей Facebook разгорелся весной прошлого года. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом президента США Дональда Трампа, незаконно собрала данные 87 млн пользователей для анализа политических предпочтений избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукенберг выступил в Сенате и извинился за утечку. Он объяснил произошедшее отсутствием опыта в управлении компанией. Из-за инцидента Facebook в прошлом году оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов), в июле этого года – на 5 млрд долларов. Последний штраф стал рекордным в истории Федеральной торговой комиссии США.